Россияне начали отменять туры в Стамбул из-за землетрясения

Туристы передумали ехать в Турцию из-за разбушевавшейся стихии.
Туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне землетрясения. Об этом сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
«Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров», — приводит слова Санджара РИА Новости. Он отметил, хоть ситуация и временная, она может сказаться на туризме в регионе.
Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано 23 апреля в Мраморном море у берегов Стамбула. В результате пострадали 236 человек, обошлось без масштабных разрушений.