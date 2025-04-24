Россияне начали отменять туры в Стамбул из-за землетрясения

«Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров», — приводит слова Санджара РИА Новости. Он отметил, хоть ситуация и временная, она может сказаться на туризме в регионе.