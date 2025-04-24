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Россияне начали отменять туры в Стамбул из-за землетрясения

Туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне землетрясения. Об этом сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Туристы передумали ехать в Турцию из-за разбушевавшейся стихии.

Туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне землетрясения. Об этом сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

«Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров», — приводит слова Санджара РИА Новости. Он отметил, хоть ситуация и временная, она может сказаться на туризме в регионе.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано 23 апреля в Мраморном море у берегов Стамбула. В результате пострадали 236 человек, обошлось без масштабных разрушений.