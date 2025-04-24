Роспотребнадзор узнал причину массового отравления школьников в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 23 апреля из больниц поступила информация о восьми случаях острой кишечной инфекции среди учащихся. У заболевших выявлен возбудитель инфекции — это норовирус 2 типа. Точно такой же возбудитель обнаружен у трех сотрудников пищеблока.