Роспотребнадзор узнал причину массового отравления школьников в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 23 апреля из больниц поступила информация о восьми случаях острой кишечной инфекции среди учащихся. У заболевших выявлен возбудитель инфекции — это норовирус 2 типа. Точно такой же возбудитель обнаружен у трех сотрудников пищеблока.
Кроме этого, санврачи выявили нарушения у организатора питания — ООО «Глобусресурс». По данным Роспотребнадзора, не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники работали без масок и перчаток, а к работе их допускали без медицинских книжек.
Сейчас школа переведена на дистанционный режим. Эпидрасследование продолжается.
Напомним, что после массового отравления школьников в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.