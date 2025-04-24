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Роспотребнадзор узнал причину массового отравления школьников в Екатеринбурге

Установлена причина массового отравления учеников начальных классов школы № 178 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 23 апреля из больниц поступила информация о восьми случаях острой кишечной инфекции среди учащихся. У заболевших выявлен возбудитель инфекции — это норовирус 2 типа. Точно такой же возбудитель обнаружен у трех сотрудников пищеблока.

Кроме этого, санврачи выявили нарушения у организатора питания — ООО «Глобусресурс». По данным Роспотребнадзора, не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники работали без масок и перчаток, а к работе их допускали без медицинских книжек.

Сейчас школа переведена на дистанционный режим. Эпидрасследование продолжается.

Напомним, что после массового отравления школьников в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.