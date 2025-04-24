Силы ПВО сбили за ночь над Россией 87 украинских беспилотников

Значительная активность воздушных сил противника также отмечалась в приграничных регионах: над Белгородской и Курской областями перехвачено по десять БПЛА в каждой, над Воронежской областью — восемь летательных аппаратов.
Также воздушные атаки были зафиксированы в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях (по четыре сбитых дрона в каждом регионе), а также в Московском регионе, где силы ПВО ликвидировали два беспилотника.
А в ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы над семью регионами России.