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Силы ПВО сбили за ночь над Россией 87 украинских беспилотников

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив и перехватив в общей сложности 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, основная часть воздушных целей была нейтрализована над территорией Республики Крым, где сбито 45 дронов.

Источник: Life.ru

Значительная активность воздушных сил противника также отмечалась в приграничных регионах: над Белгородской и Курской областями перехвачено по десять БПЛА в каждой, над Воронежской областью — восемь летательных аппаратов.

Также воздушные атаки были зафиксированы в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях (по четыре сбитых дрона в каждом регионе), а также в Московском регионе, где силы ПВО ликвидировали два беспилотника.

А в ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы над семью регионами России.