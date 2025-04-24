В Хабаровском крае вынесли приговор водителю, который напился и въехал в остановку

Позже выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на два года. Его автомобиль был конфискован в доход государства.