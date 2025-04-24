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В Хабаровском крае вынесли приговор водителю, который напился и въехал в остановку

В январе этого года 31-летний житель Чегдомына сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, въехал в остановочный павильон.

К счастью, никого на остановке в этот момент не было.

Водитель с места происшествия скрылся, однако позже поврежденный Toyota Chaser с нетрезвым мужчиной за рулем заметили полицейские.

Позже выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на два года. Его автомобиль был конфискован в доход государства.