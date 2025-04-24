Медики пытались спасти: ночной пожар в Башкирии унес жизнь женщины

В селе Старокалмашево Чекмагушевского района Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице Нефтяников. На момент прибытия спасателей пожар успел перекинуться уже на крышу.
— Горение удалось ликвидировать на 25 квадратах и не допустить распространения огня на соседнюю квартиру, — пояснили в МЧС.
Из сгоревшей квартиры пожарные вытащили 75-летнюю женщину без сознания и передали ее медикам, однако спасти ее не удалось.
— Причина пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России, — заключили в ведомстве.
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