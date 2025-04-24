Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики пытались спасти: ночной пожар в Башкирии унес жизнь женщины

В Башкирии пенсионерка погибла в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В селе Старокалмашево Чекмагушевского района Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице Нефтяников. На момент прибытия спасателей пожар успел перекинуться уже на крышу.

— Горение удалось ликвидировать на 25 квадратах и не допустить распространения огня на соседнюю квартиру, — пояснили в МЧС.

Из сгоревшей квартиры пожарные вытащили 75-летнюю женщину без сознания и передали ее медикам, однако спасти ее не удалось.

— Причина пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России, — заключили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.