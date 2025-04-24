Пролетел восемь метров: в Уфе 13-летний школьник сорвался с отвесной стены

На больничной койке РДКБ в Уфе оказался 13-летний школьник. Подросток сорвался с высоты восемь метров с отвесной стены отеля и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.
— Врачи провели телемедицинскую консультацию с федеральным центром и готовятся к операции, — рассказал министр.
По словам Рахматуллина, он взял ситуацию на контроль.
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