Семейная пара с маленьким ребенком устроила дебош на улице в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел 22 апреля — в самый теплый день этой недели. В центре города было много гулящих, в том числе горожане активно посещали кафе. В одном из заведений отдыхали 33-летние супруги с маленьким ребенком. Взрослые распивали крепкий алкоголь и не обращали внимание на своего малыша, который, видимо, хотел спать — близилась полночь, поэтому начал ходить по заведению и плакать. Посетители сделали замечание родителям, но те отреагировали агрессивно. Отец ребенка полез в драку, ударив одного из оппонентов бутылкой по голове. После этого охрана вывела семейство на улицу.