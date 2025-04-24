Семейная пара с маленьким ребенком устроила дебош на улице в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге нетрезвая семейная пара с маленьким ребенком устроила дебош на улице Вайнера. Супруги едва не учинили массовую драку, но были задержаны полицией, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Инцидент произошел 22 апреля — в самый теплый день этой недели. В центре города было много гулящих, в том числе горожане активно посещали кафе. В одном из заведений отдыхали 33-летние супруги с маленьким ребенком. Взрослые распивали крепкий алкоголь и не обращали внимание на своего малыша, который, видимо, хотел спать — близилась полночь, поэтому начал ходить по заведению и плакать. Посетители сделали замечание родителям, но те отреагировали агрессивно. Отец ребенка полез в драку, ударив одного из оппонентов бутылкой по голове. После этого охрана вывела семейство на улицу.
Но и там супруги продолжили конфликтовать с прохожими и уже спровоцировали новую драку, когда на вызов прибыли полицейские. Они буквально вырвали дебоширов из рук агрессивно настроенных молодых людей. Про ребенка при этом буйные родители забыли — его успокаивали мимо проходившие.
Семью отвезли в отделение полиции. Малыша передали бабушке, а его родителям пришлось провести ночь под стражей до момента вытрезвления. В отношении матери ребенка возбудили административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы в отношении женщины, у которой имеется еще двое несовершеннолетних детей, будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования.