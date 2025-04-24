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Красноярские пожарные прилетели в Забайкалье на борьбу с лесными пожарами

По поручению главы МЧС РФ красноярские и хабаровские спасатели прилетели в Забайкалье для борьбы с лесными пожарами.

Источник: МЧС РФ

По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова красноярские и хабаровские спасатели прилетели в Забайкалье для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В составе красноярской и хабаровской группировки 100 пожарных. На вооружении огнеборцев всё необходимое оборудование для тушения и мониторинга обстановки. Кроме того, в регион прибыли два самолета Ил-76», — сообщили в МЧС.

Отметим, что в Забайкалье введён режим ЧС в лесах федерального характера. Сейчас в регионе действует 45 лесных пожаров на площади 192 тысяч гектаров.

В тушении пожаров участвуют почти 1,5 тысячи спасателей и пожарных, а также свыше 120 единиц техники.