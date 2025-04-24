В Иркутске арестовали водителя из-за осквернения мемориала «Вечный огонь»

— В кратчайшие сроки госавтоинспекторы задержали 26-летнего нарушителя. Полицейские установили, что у него отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, автомобилист находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования, — сообщает пресс-служба ведомства.