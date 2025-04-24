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В Иркутске арестовали водителя из-за осквернения мемориала «Вечный огонь»

Следователи начали проверку.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске начали проверку из-за осквернения мемориала «Вечный огонь». Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, Следком и прокуратуре, водитель «Тойоты Короны» проехал по пешеходной дорожке рядом с мемориалом, где движение транспорта строго запрещено.

— В кратчайшие сроки госавтоинспекторы задержали 26-летнего нарушителя. Полицейские установили, что у него отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, автомобилист находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования, — сообщает пресс-служба ведомства.

На лихача составили пять административных материалов. Машину отправили на стоянку, а нарушителя арестовали на 10 суток. Сейчас следователи и прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что виновники лесного пожара заплатят 300 тысяч рублей. Суд установил, что они жгли мусор и сухую траву, из-за чего пламя перекинулось на деревья.