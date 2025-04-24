В Новосибирске сын 7 лет пытается доказать вину медиков в смерти мамы

В Новосибирске бывший сотрудник следственных органов Игорь Дударев больше 7 лет пытается доказать вину медиков в смерти своей мамы. Он уверен, что правды не добиться, поэтому записал обращение к Президенту России. Историю рассказал «Прецедент».
В январе 2017 года у мамы Игоря сильно заболел живот, вызвали скорую. По словам мужчины, только спустя несколько часов женщину госпитализировали. Дежурный медик поставил диагноз — мезентериальный тромбоз — и отправил пациентку на срочную операцию.
Игорь Дударев утверждает, что при такой болезни, если в течение 6 часов не убрать тромб, то наступает смерть. На следующий день мама умерла. Мужчина уверен — её можно было спасти, если бы врачи не затянули время.
Уголовное дело по статье о халатности, говорит сын погибшей, возбудили летом 2020 года после жалоб родственников их семьи.
Позже началось следствие ещё по одному делу — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших смерть человека. Портал пишет, что дело три раза закрывали из-за отсутствия состава или события преступления, но прокуратура отменяла постановления Следкома.
Отмечается, что 27 марта судья Центрального районного суда встал на сторону Дударева, придя к выводу — должностные лица первого, второго и третьего следственных отделов по расследованию особо важных дел СУ СК по региону бездействовали.
Тогда руководителя первого отдела обязали устранить нарушения. Игорь Дударев записал видеообращение Владимииру Путину. Он намерен идти до конца.