В Уфе вынесли приговор виновнику гибели рабочего

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в апреле 2024 года руководитель организации дал устное задание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел, расположенный на первом этаже склада в деревне Карпово, и провести обследование системы отопления. В момент проведения работ произошло разрушение металлической лестницы, под завалами которой оказались двое сотрудников, один из них от полученных травм скончался, а здоровью второго причинен вред средней тяжести.
Причиной случившегося послужило несоответствие выполненных работ по сварке металлоконструкций, которые выполняла фирма под руководством подсудимого.
Мужчина признал свою вину и возместил компенсацию морального вреда родителям погибшего в размере 1 млн рублей, а также пострадавшему в размере 300 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением охраны труда и техники безопасности при производстве строительных и иных работ, на 2 года.