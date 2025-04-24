В Уфе вынесли приговор виновнику гибели рабочего

Мужчина признал свою вину и возместил компенсацию морального вреда родителям погибшего в размере 1 млн рублей, а также пострадавшему в размере 300 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением охраны труда и техники безопасности при производстве строительных и иных работ, на 2 года.