В Волгодонском районе нашли лису с подозрением на бешенство

В Волгодонском районе у местной лисы заподозрили бешенство. Теперь ветеринары проводят необходимые проверки. Об этом сообщили в местной администрации. Инцидент произошел 22 апреля возле хутора Фролов.
Местная жительница обнаружила мертвую лису. Она предположила, что хищницу, вероятно, загрызли домашние собаки. Местная жительница сообщила о находке в местную ветеринарную станцию. На место оперативно выехали специалисты.
Останки животного отправили на экспертизу, а территорию обработали дезинфицирующими средствами.