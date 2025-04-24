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В Волгодонском районе нашли лису с подозрением на бешенство

Тревога в Волгодонском районе: нашли лису с подозрением на бешенство.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе у местной лисы заподозрили бешенство. Теперь ветеринары проводят необходимые проверки. Об этом сообщили в местной администрации. Инцидент произошел 22 апреля возле хутора Фролов.

Местная жительница обнаружила мертвую лису. Она предположила, что хищницу, вероятно, загрызли домашние собаки. Местная жительница сообщила о находке в местную ветеринарную станцию. На место оперативно выехали специалисты.

Останки животного отправили на экспертизу, а территорию обработали дезинфицирующими средствами.