29-летняя нижегородка попалась на фиктивной регистрации мигрантов

В Московском районе Нижнего Новгорода участковые полиции выявили факт незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан. По данным регионального ГУ МВД, 29-летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления, организовала фиктивную регистрацию четырех мигрантов из стран СНГ в своей квартире на улице Красных Зорь.
Женщина сознательно оформила регистрацию для иностранцев, зная, что они не будут проживать по указанному адресу. За свои услуги она получила денежное вознаграждение, но по факту жилье мигрантам предоставлено не было.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), которая предусматривает до трех лет лишения свободы. На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В УМВД напоминают, что фиктивная регистрация в жилых помещениях уголовно наказуема, в нежилых помещениях — влечет административную ответственность (ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ).
Это уже не первый случай, когда ранее судимая нижегородка привлекается за аналогичные правонарушения. Ведомство призывает граждан ответственно подходить к вопросам миграционного учета и не участвовать в незаконных схемах.