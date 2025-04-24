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В центре Петербурга загорелись две квартиры

Пожар в центре Петербурга охватил две квартиры на 100 квадратах.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Пожар произошёл в четверг утром в двух квартирах в центре Санкт-Петербурга, его площадь составила 100 квадратных метров, возгорание уже локализовано, сообщило городское управление МЧС РФ.

Ранее ведомство информировало о пожаре в квартире на третьем этаже на Исполкомской улице, 5 на площади 60 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек.

«В двух квартирах происходило горение на общей площади 100 квадратных метров. В 08.21 пожар локализован, отказ повышенному номеру 2, работа по дополнительному номеру 1БИС», — уточняется в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 37 специалистов и 8 единиц техники.