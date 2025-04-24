В Новосибирске суд отправил военного на 5 лет в колонию за дезертирство

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Антону Б., который самовольно оставил расположение воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Мужчина ушёл в «самоволку» 1 октября 2023 года. Он уехал в Новосибирск, где нашёл неофициальную работу. Военнослужащего задержали 23 декабря прошлого года сотрудники военной комендатуры.
Суд приговорил его к лишению свободы на срок пять лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.