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В Новосибирске суд отправил военного на 5 лет в колонию за дезертирство

Он находился в «самоволке» больше года.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Антону Б., который самовольно оставил расположение воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина ушёл в «самоволку» 1 октября 2023 года. Он уехал в Новосибирск, где нашёл неофициальную работу. Военнослужащего задержали 23 декабря прошлого года сотрудники военной комендатуры.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок пять лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.