МЧС начало переброску дополнительных сил в Забайкалье из-за режима ЧС

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
До этого власти Забайкальского края ввели режим ЧС регионального характера в лесах региона 7 апреля.
«Из Хабаровска и Красноярска прибыли аэромобильные группировки. В каждом составе по 50 пожарных. Кроме того, в регион прибыли два самолета Ил-76 МЧС России», — говорится в сообщении. До этого в Забайкалье приехали 100 спасателей.
Накануне глава ведомства Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия приняла решение о введении федерального режима ЧС в Забайкалье из-за горящих лесов.
По данным местных властей, на территории Забайкальского края зафиксировано 45 лесных пожаров общей площадью 192 тыс. га. В тушении задействованы 1365 человек и 123 единицы техники.
18 апреля в Забайкалье решили ограничить передвижение жителей из-за лесных пожаров и обязали согласовывать выезд из населенных пунктов с муниципальными властями. Через несколько дней, 21 апреля, Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов прибыли в Забайкалье для оценки ущерба от пожаров.