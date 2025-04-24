МЧС начало переброску дополнительных сил в Забайкалье из-за режима ЧС

«Из Хабаровска и Красноярска прибыли аэромобильные группировки. В каждом составе по 50 пожарных. Кроме того, в регион прибыли два самолета Ил-76 МЧС России», — говорится в сообщении. До этого в Забайкалье приехали 100 спасателей.