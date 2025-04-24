В Екатеринбурге судят мужчину за обман пенсионеров на 20,5 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина 1998 года рождения отдан под суд за обман пожилых людей на общую сумму 20,5 млн рублей. Об этом сообщает свердловская прокуратура.
По версии следствия, в 2024 году он посетил семерых пожилых людей и забрал у них деньги, приготовленные для мошенников. Перед этим мошенники звонили людям и убеждали отдать деньги их сотруднику для якобы последующего размещения на «безопасном» счете.
Часть средств обвиняемый оставлял себе, а остальное переводил подельникам. Теперь его уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд.