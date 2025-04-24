В Черемховском районе в ДТП погиб пассажир грузовика

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Черемховском районе на 11-м километре автодороги «Верхний Булай — Лохово — Нены» вблизи села Лохово, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, 69-летний водитель грузового автомобиля «Митсубиси Кантер» столкнулся с «Шевроле Нивой». От удара грузовик опрокинулся.
В результате аварии его 70-летний пассажир скончался на месте до прибытия скорой помощи. 22-летний водитель «Шевроле Нивы» и сам виновник ДТП травм не получили.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автопроисшествия. Расследование продолжается.