Высокий уровень пожарной опасности установился во всех районах Воронежской области

В четверг, 24 апреля, во всех районах Воронежской области установился предпоследний IV класс пожарной опасности. Это означает высокую степень. В условиях сухой и жаркой погоды есть угроза лесных и ландшафтных пожаров. Об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.