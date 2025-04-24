Высокий уровень пожарной опасности установился во всех районах Воронежской области

В четверг, 24 апреля, во всех районах Воронежской области установился предпоследний IV класс пожарной опасности. Это означает высокую степень. В условиях сухой и жаркой погоды есть угроза лесных и ландшафтных пожаров. Об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.
В регионе установлен желтый уровень из-за пожароопасности. Наибольшая вероятность возникновения природных пожаров сейчас наблюдается в самом Воронеже, а также в Борисоглебском городском округе, Россошанском, Рамонском, Новоусманском, Каширском, Хохольском, Бобровском и Лискинском районах.
По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается жаркий для апреля день. Осадков не обещают. При этом температура воздуха днем составит +23…+28 градусов.