Южноуральца посадили на 10 лет зафинансирование терроризма

«Виновный, выражая единство, солидарность и поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств, в период с июня 2022 по февраль 2023 года, перечислял денежные средства членам международных террористических организаций, осознавая, что данные организации представляют угрозу для безопасности страны и их деятельность на территории России запрещена», — прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.