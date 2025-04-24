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Южноуральца посадили на 10 лет зафинансирование терроризма

Наказание разделили на две части.

Источник: РИА "Новости"

Жителя Челябинской области приговорили к десяти годам лишения свободы за финансирование терроризма. Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Южноуральца 1982 года рождения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма».

Мужчину задержали в октябре 2023 года. Сотрудники УФСБ России установили, что виновный является сторонником радикальной исламской идеологии.

«Виновный, выражая единство, солидарность и поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств, в период с июня 2022 по февраль 2023 года, перечислял денежные средства членам международных террористических организаций, осознавая, что данные организации представляют угрозу для безопасности страны и их деятельность на территории России запрещена», — прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

В отношении гражданина следователи ФСБ по региону возбудили и расследовали уголовное дело по пяти эпизодамуказанной преступной деятельности.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на срок 10 лет. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о жителе Челябинской области, которого обвинили в государственной измене за финансирование военной организации, действия которой направлены против безопасности России.