Приговор по делу убийцы Талькова могут отправить в Израиль

Шляфману уже предъявляли обвинение в убийстве в 1992 году, однако концертный директор Талькова уехал в Израиль и производство по уголовному делу приостановили. Возобновили его только в 2021 году. Вину продюсера удалось доказать с помощью ДНК-экспертизы следов, оставшихся на рукаве его сорочки.