Приговор по делу убийцы Талькова могут отправить в Израиль

Сам господин Шляфман виновным себя не считает и подчеркивает, что следствие ни в чем не разобралось.
Суд посчитал, что концертный директор совершил умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. По версии следствия, трагедия в «Юбилейном» случилась после ссоры Шляфмана с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Продюсер господина Талькова решил выстрелить в секьюрити, однако промахнулся и попал в музыканта.
Шляфману уже предъявляли обвинение в убийстве в 1992 году, однако концертный директор Талькова уехал в Израиль и производство по уголовному делу приостановили. Возобновили его только в 2021 году. Вину продюсера удалось доказать с помощью ДНК-экспертизы следов, оставшихся на рукаве его сорочки.