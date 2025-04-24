В Кунгурском районе на нефтяной станции умер машинист

Согласно сообщению от работодателя, трагедия произошла утром 23 апреля в 08:25. Машинист, обслуживавший нефтегазовое оборудование, потерял сознание, когда выходил из административного здания на станции «Кокуй», которая относится к ЦДНГ-10 компании «Лукойл-Пермь».