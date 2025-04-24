В Кунгурском районе на нефтяной станции умер машинист

Государственная инспекция труда Пермского края начала проверку по факту гибели сотрудника компании ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», которая занимается грузоперевозками автомобильным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению от работодателя, трагедия произошла утром 23 апреля в 08:25. Машинист, обслуживавший нефтегазовое оборудование, потерял сознание, когда выходил из административного здания на станции «Кокуй», которая относится к ЦДНГ-10 компании «Лукойл-Пермь».
На место быстро приехала скорая помощь, но, к сожалению, медики только констатировали смерть мужчины 1977 года рождения.
После случившегося специалисты проверят документы, касающиеся условий труда, графика работы и отдыха погибшего, а также дождутся результатов судебно-медицинской экспертизы. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения трудового законодательства, инспекция примет соответствующие меры.