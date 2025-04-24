Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кунгурском районе на нефтяной станции умер машинист

По данному факту проводится поверка.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Пермского края начала проверку по факту гибели сотрудника компании ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», которая занимается грузоперевозками автомобильным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению от работодателя, трагедия произошла утром 23 апреля в 08:25. Машинист, обслуживавший нефтегазовое оборудование, потерял сознание, когда выходил из административного здания на станции «Кокуй», которая относится к ЦДНГ-10 компании «Лукойл-Пермь».

На место быстро приехала скорая помощь, но, к сожалению, медики только констатировали смерть мужчины 1977 года рождения.

После случившегося специалисты проверят документы, касающиеся условий труда, графика работы и отдыха погибшего, а также дождутся результатов судебно-медицинской экспертизы. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения трудового законодательства, инспекция примет соответствующие меры.