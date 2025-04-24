В Уфимском районе под обрушившемся котлом погиб электросварщик

В суде было установлено, что в апреле 2024 года руководитель поручил рабочим провести проверку установленного электрокотла и обследовать отопительную систему на складе в деревне Карпово. В ходе выполнения этих работ обрушилась металлическая лестница, под обломками которой оказались двое сотрудников. Один из них погиб, второй получил травмы средней тяжести.