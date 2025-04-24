В Уфимском районе под обрушившемся котлом погиб электросварщик

В Уфе вынесли приговор гендиректору компании «РегионСтройПроект». Мужчина был признан виновным в нарушении норм безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели человека.
В суде было установлено, что в апреле 2024 года руководитель поручил рабочим провести проверку установленного электрокотла и обследовать отопительную систему на складе в деревне Карпово. В ходе выполнения этих работ обрушилась металлическая лестница, под обломками которой оказались двое сотрудников. Один из них погиб, второй получил травмы средней тяжести.
Расследование показало, что авария произошла из-за нарушений технологии сварных работ, которые велись под контролем руководителя. Подсудимый полностью признал вину и выплатил один миллион рублей в качестве компенсации родителям погибшего, а также 300 тысяч рублей пострадавшему работнику.
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