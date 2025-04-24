Житель Могилева пытался незаконно вывезти из Беларуси 3,5 тонны металлолома

В Шкловском районе сотрудники милиции остановили микроавтобус, в кузове которого находилось около 3,5 т металлолома. Документы на груз у водителя отсутствовали. Выяснилось, что 44-летний житель областного центра на протяжении двух месяцев скупал его у жителей Могилевского района. В дальнейшем он планировал реализовать его в соседней стране.