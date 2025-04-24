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Житель Могилева пытался незаконно вывезти из Беларуси 3,5 тонны металлолома

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева пытался незаконно вывезти из Беларуси 3,5 т металлолома, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В Шкловском районе сотрудники милиции остановили микроавтобус, в кузове которого находилось около 3,5 т металлолома. Документы на груз у водителя отсутствовали. Выяснилось, что 44-летний житель областного центра на протяжении двух месяцев скупал его у жителей Могилевского района. В дальнейшем он планировал реализовать его в соседней стране.

Лом цветных металлов на общую сумму около Br10 тыс. изъят правоохранителями.

В отношении мужчины составлен административный протокол, ему грозит штраф до 100 базовых величин.