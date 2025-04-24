90-летняя старушка погибла при пожаре в воронежском селе

В региональном МЧС сообщили, что информация о возгорании дежурному поступила в 20 часов 20 минут. Загорелся дом, находящийся на улице Луговой. На место выдвинулись 10 спасателей на трех машинах. К тому времени пламя объяло кухню площадью 6 на 3 метра. На ликвидацию пожара потребовалось всего 15 минут, однако 90-летняя жительница дома к этому времени погибла.