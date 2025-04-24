Число жертв ДТП с «Приорой» в Волгограде выросло до двух

В Волгограде последствия страшной аварии, произошедшей 19 апреля в Красноармейском районе, оказались трагичными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, в тот день машина на полной скорости врезалась в столб у строения 1 по улице Ольгинская. ДТП с участием «Лады Приоры», которая буквально разорвалась на две части, сначала унесло жизнь одного человека.