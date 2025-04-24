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Число жертв ДТП с «Приорой» в Волгограде выросло до двух

Смертельное столкновение в Красноармейском районе унесло жизни двух молодых людей.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде последствия страшной аварии, произошедшей 19 апреля в Красноармейском районе, оказались трагичными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, в тот день машина на полной скорости врезалась в столб у строения 1 по улице Ольгинская. ДТП с участием «Лады Приоры», которая буквально разорвалась на две части, сначала унесло жизнь одного человека.

18-летний водитель, управлявший автомобилем без прав, скрылся с места ДТП. Стало известно о смерти второй жертвы аварии — молодой девушки, которая скончалась в реанимации. По словам представителя комитета здравоохранения Волгоградской области, девушка поступила в больницу в критическом состоянии. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти её не удалось. Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он продолжает лечение.