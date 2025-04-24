Рэпер Влади из «Касты» обжаловал статус иноагента

Минюст внес Лешкевича в реестр иноагентов 24 января 2025 года. В ведомстве объяснили это решение тем, что рэпер распространял материалы иностранных агентов, «недостоверную информацию» о действиях российских властей, а также выступал против проведения военной операции на Украине.