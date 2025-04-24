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Рэпер Влади из «Касты» обжаловал статус иноагента

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск рэпера Владислава Лешкевича из группы «Каста», также известного под псевдонимом Влади, к Министерству юстиции, следует из данных картотеки дел.

Источник: РИА "Новости"

«Истец требует снять с него статус иностранного агента», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск был зарегистрирован 22 апреля. По данным агентства, заседание назначили на 7 мая.

Минюст внес Лешкевича в реестр иноагентов 24 января 2025 года. В ведомстве объяснили это решение тем, что рэпер распространял материалы иностранных агентов, «недостоверную информацию» о действиях российских властей, а также выступал против проведения военной операции на Украине.

Лешкевич — уроженец Ростова-на-Дону и автор большей части музыки «Касты». Коллектив группы также самостоятельно сочиняет тексты. В декабре 2022 года Влади выпустил антивоенный альбом «Длится февраль».