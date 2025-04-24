Рэпер Влади из «Касты» обжаловал статус иноагента

«Истец требует снять с него статус иностранного агента», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Иск был зарегистрирован 22 апреля. По данным агентства, заседание назначили на 7 мая.
Минюст внес Лешкевича в реестр иноагентов 24 января 2025 года. В ведомстве объяснили это решение тем, что рэпер распространял материалы иностранных агентов, «недостоверную информацию» о действиях российских властей, а также выступал против проведения военной операции на Украине.
Лешкевич — уроженец Ростова-на-Дону и автор большей части музыки «Касты». Коллектив группы также самостоятельно сочиняет тексты. В декабре 2022 года Влади выпустил антивоенный альбом «Длится февраль».