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В Челябинске грузовик подмял под себя легковой автомобиль

В Челябинске грузовик подмял под себя легковой автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 24 апреля около дома 13 по улице Рождественского.

Там произошло столкновение между грузовым Iveco, под управлением мужчины 1987 года рождения, и легковым ВАЗ-2114, за рулем которого был 38-летний водитель.

ВАЗ от удара совершил наезд на препятствие — бетонное ограждение, повредив его. В результате пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы ДПС призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности.