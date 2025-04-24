В Челябинске грузовик подмял под себя легковой автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 24 апреля около дома 13 по улице Рождественского.
Там произошло столкновение между грузовым Iveco, под управлением мужчины 1987 года рождения, и легковым ВАЗ-2114, за рулем которого был 38-летний водитель.
ВАЗ от удара совершил наезд на препятствие — бетонное ограждение, повредив его. В результате пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Инспекторы ДПС призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности.