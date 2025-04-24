Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории

На прошлой неделе 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Ранее в Симферополе автомобиль сбил мужчину на мопеде, он получил травмы. А в Севастополе в столкновении мопеда с иномаркой пострадали двое подростков 14 и 15 лет.