Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории

Инцидент произошел накануне вечером на улице Интернациональная. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не уступил дорогу мопеду.
«Водитель авто, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, поворачивал налево. Водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом, за рулем которого находился юноша 2007 года рождения. Мопед двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.
В результате ДТП подросток получил травмы и госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в прокуратуре.
На прошлой неделе 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Ранее в Симферополе автомобиль сбил мужчину на мопеде, он получил травмы. А в Севастополе в столкновении мопеда с иномаркой пострадали двое подростков 14 и 15 лет.