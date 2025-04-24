В Самаре иномарка сбила двух детей на велосипеде

В Самаре 23 апреля произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Два ребенка катались на велосипеде во внутридворовом проезде на улице Революционной, 101 В. 13-летний мальчик им управлял, а его 11-летний приятель — был пассажиром. Подростков сбила машина, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.