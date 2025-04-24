В Новосибирске сотрудники Росгвардии обезвредили преступников возле Экспоцентра

В четверг, 24 апреля возле новосибирского Экспоцентра были слышны выстрелы. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
Корреспондент издания стал свидетелем того, как к автомобилю ВАЗ-2114 на большой скорости подъехали два УАЗ Патриот, из которых выбежали люди в камуфляжной форме и, сделав несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия, вытащили водителя ВАЗа из машины и уложили на землю. Затем на мужчину надели наручники и посадили в один из УАЗов.
После — события разворачивались стремительно: на место подъехала Lada Largus, из которой вышел вооружённый мужчина и открыл огонь по людям в камуфляже. Началась перестрелка, в ходе которой была задействована бронетехника. В результате стрелок из Ларгуса был нейтрализован.
Как выяснилось, это были показательные выступления бойцов СОБР Росгвардии в рамках стартовавшей сегодня выставки «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири», на которую собрались ведущие федеральные и региональные производители и торговые компании.
Выставка продлится четыре дня до воскресенья, 27 апреля.