В Новосибирске сотрудники Росгвардии обезвредили преступников возле Экспоцентра

Корреспондент издания стал свидетелем того, как к автомобилю ВАЗ-2114 на большой скорости подъехали два УАЗ Патриот, из которых выбежали люди в камуфляжной форме и, сделав несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия, вытащили водителя ВАЗа из машины и уложили на землю. Затем на мужчину надели наручники и посадили в один из УАЗов.