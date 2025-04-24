Житель региона перевел лжеброкеру более 1 млн рублей

Мужчина поддался на уловки афериста, не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет — денежные средства в размере 1 180 тысяч рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, также как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.