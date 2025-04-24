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Житель региона перевел лжеброкеру более 1 млн рублей

В полицию Самарского региона поступило заявление от 54-летнего местного жителя о факте мошенничества.

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением — увеличить свой доход на бирже.

Мужчина поддался на уловки афериста, не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет — денежные средства в размере 1 180 тысяч рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, также как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.