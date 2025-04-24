Полиция проводит проверку после поножовщины в центре Сочи

Инцидент случился около дома № 123 на Пластунской. В ходе потасовки кто-то размахивал палкой, а кто-то пустил в ход нож. В результате чего 35-летний мужчина получил ножевое ранение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.