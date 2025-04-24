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Полиция проводит проверку после поножовщины в центре Сочи

В Сочи 35-летнего мужчину госпитализировали после драки с ножевым ранением.

Источник: МВД

Вечером 23 апреля на улице Пластунской в Центральном районе Сочи серьезно повздорили несколько мужчин. Их конфликт перерос в драку.

Инцидент случился около дома № 123 на Пластунской. В ходе потасовки кто-то размахивал палкой, а кто-то пустил в ход нож. В результате чего 35-летний мужчина получил ножевое ранение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и скорая медицинская помощь. Раненого мужчину доставили в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личностей и местонахождения всех участников конфликта.