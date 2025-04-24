Фонтан на Советской площади Уфы заработает к концу недели

Содержание уфимского фонтана на Советской площади потребует свыше восьми миллионов рублей. Это следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок.
По имеющейся информации, ГКУ «Хозяйственное управление» республики подписало договор с индивидуальным предпринимателем Рамилем Ибрагимовым на сервисное обслуживание и текущий ремонт светомузыкального фонтана, расположенного на Советской площади. Сумма контракта составила 8,55 миллиона рублей, средства будут выделены из казны Башкирии.
Подрядчик, по условиям договора, обязан обеспечить работоспособность гидротехнического сооружения до конца текущего года. В перечень работ входит расконсервация объекта до 30 апреля, регулярное техническое обслуживание в период с 1 мая по 10 октября, а также подготовка к зимнему сезону, которую необходимо завершить до 31 октября.
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