Фонтан на Советской площади Уфы заработает к концу недели

Подрядчик, по условиям договора, обязан обеспечить работоспособность гидротехнического сооружения до конца текущего года. В перечень работ входит расконсервация объекта до 30 апреля, регулярное техническое обслуживание в период с 1 мая по 10 октября, а также подготовка к зимнему сезону, которую необходимо завершить до 31 октября.