ФСБ заявила о предотвращении теракта с дронами в Нижегородской области

По данным ведомства, двое уроженцев стран Средней Азии, поддерживавшие «идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации», планировали атаковать объект с помощью дронов по заданию Украины.
«Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона», — заявили в ФСБ.
Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли два беспилотника, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах подозреваемых нашли «переписку с куратором» и «координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием».
Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии. «Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в ведомстве.