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ФСБ заявила о предотвращении теракта с дронами в Нижегородской области

В Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии, подозреваемые были нейтрализованы при задержании, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, двое уроженцев стран Средней Азии, поддерживавшие «идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации», планировали атаковать объект с помощью дронов по заданию Украины.

«Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона», — заявили в ФСБ.

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли два беспилотника, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах подозреваемых нашли «переписку с куратором» и «координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием».

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии. «Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в ведомстве.