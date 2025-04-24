ФСБ заявила о предотвращении теракта с дронами в Нижегородской области

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли два беспилотника, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах подозреваемых нашли «переписку с куратором» и «координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием».