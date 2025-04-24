На Кубани за сутки ликвидировали 18 пожаров

В ходе тушения удалось спасти 3 человек. Также устранены последствия 10 ДТП, 1 человек был спасён.
Как добавили в Телеграм-канале краевого ГУ МЧС, инцидентов на водных объектах за указанный период не зафиксировано. В отношении нарушений, связанных с ландшафтными пожарами и неправильным применением открытого огня, составлено 5 административных протоколов.
Сейчас на Кубани отсутствуют зоны с 4 и 5 классами пожарной опасности. Тем не менее, особый противопожарный режим продолжает действовать во всех районах региона. Специалисты ведомства держат на контроле 3 группы туристов и 1 экстренное предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре эвакуировали 40 человек из-за возгорания балкона в многоэтажном доме.