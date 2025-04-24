На Кубани за сутки ликвидировали 18 пожаров

Сейчас на Кубани отсутствуют зоны с 4 и 5 классами пожарной опасности. Тем не менее, особый противопожарный режим продолжает действовать во всех районах региона. Специалисты ведомства держат на контроле 3 группы туристов и 1 экстренное предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями.