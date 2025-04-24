ФСБ пресекла попытку теракта на нефтехимзаводе в Нижегородской области

В результате ответных действий правоохранителей оба были нейтрализованы. На месте операции сотрудники ФСБ обнаружили два беспилотных летательных аппарата с боевыми зарядами иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Кроме того, в мобильных устройствах подозреваемых найдены переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, а также координаты схрона, где находились оружие и взрывчатые вещества.