В Самаре останутся без воды десятки многоэтажек из-за аварии на ул. Вилоновской

На улице Вилоновская случилась авария на водоводе большого размера, поэтому несколько многоэтажных домов будут лишены водоснабжения.
Адреса домов:
— ул. Бр. Коростелевых, 39−47, 76−100;
— ул. Ленинская, 100−116, 63−75б;
— ул. Льва Толстого, 77−109, 82−122;
— ул. Арцыбушевская, 3−27а, 4−34;
— пер. Тургенева, 1−27, 4;
— пер. Гончарова, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18;
— ул. Некрасовская, 87−89, 90−94ж;
— ул. Садовая, 74−100, 83−117;
— ул. Красноармейская, 91, 93, 93а;
— ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79;
— ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.
Как стало известно, завершение ремонта ожидается 25 апреля в 10:00. До этого времени жители будут получать воду из подвезенных бойлеров.
Недавно мы писали о том, что жители той же улицы Вилоновской стали жертвами огромной ямы, которая мешала проехать автомобилям. Во время тех работ жители дома № 2А жаловались на периодическое отключение воды и горожане забили тревогу.