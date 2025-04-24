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В Самаре останутся без воды десятки многоэтажек из-за аварии на ул. Вилоновской

В областной столице несколько домов останутся без холодной воды почти на сутки.

На улице Вилоновская случилась авария на водоводе большого размера, поэтому несколько многоэтажных домов будут лишены водоснабжения.

Адреса домов:

— ул. Бр. Коростелевых, 39−47, 76−100;

— ул. Ленинская, 100−116, 63−75б;

— ул. Льва Толстого, 77−109, 82−122;

— ул. Арцыбушевская, 3−27а, 4−34;

— пер. Тургенева, 1−27, 4;

— пер. Гончарова, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18;

— ул. Некрасовская, 87−89, 90−94ж;

— ул. Садовая, 74−100, 83−117;

— ул. Красноармейская, 91, 93, 93а;

— ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79;

— ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

Как стало известно, завершение ремонта ожидается 25 апреля в 10:00. До этого времени жители будут получать воду из подвезенных бойлеров.

Недавно мы писали о том, что жители той же улицы Вилоновской стали жертвами огромной ямы, которая мешала проехать автомобилям. Во время тех работ жители дома № 2А жаловались на периодическое отключение воды и горожане забили тревогу.