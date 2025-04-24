В Омске задержали организаторов незаконных азартных игр в торговом центре

В омское УМВД поступила информация о незаконных азартных играх, проводимых в одном из помещений торгового центра на улице Фрунзе. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проникли в зал, где в момент проверки проходила игра в покер. В помещении находились 15 человек, среди которых были как работники, так и клиенты заведения.
В ходе рейда изъяты четыре специализированных стола, более трёх тысяч фишек разных номиналов, 13 колод карт и игральные кости. Организатором нелегального бизнеса, как предполагается, является 30-летний житель Омской области.
По предварительной информации, незаконный клуб начал свою деятельность в конце января текущего года, а сообщения о проведении азартных игр распространялись через специальный канал в мессенджере.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.