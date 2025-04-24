В Омске задержали организаторов незаконных азартных игр в торговом центре

В омское УМВД поступила информация о незаконных азартных играх, проводимых в одном из помещений торгового центра на улице Фрунзе. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проникли в зал, где в момент проверки проходила игра в покер. В помещении находились 15 человек, среди которых были как работники, так и клиенты заведения.