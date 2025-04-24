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На Кубани пьяный водитель устроил ДТП с патрульной машиной

В Кореновском районе задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейских.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани пьяный водитель устроил ДТП с патрульной машиной. Все произошло в хуторе Бураковском Кореновского района.

Сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль Hyundai Getz. Полицейские попытались остановить легковушку. Но водитель проигнорировал их требование и поехал дальше.

Полицейские начали погоню за водителем. Мужчина заехал в свой двор и выбежал из машины. Пытаясь скрыться от полиции, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Машина покатилась и врезалась в патрульный автомобиль, который подъехал ко двору.

Сотрудники ДПС задержали водителя. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина был пьян. Водитель невнятно говорил, а при задержании пытался оказать сопротивление. Он ударил одного из полицейских.

Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. В отношении водителя составили шесть административных протоколов.

«Собранные материалы направлены в суд. Правонарушителю грозит штраф 45 000 рублей и лишение права на управление транспортными средствами на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.