На Кубани пьяный водитель устроил ДТП с патрульной машиной

Полицейские начали погоню за водителем. Мужчина заехал в свой двор и выбежал из машины. Пытаясь скрыться от полиции, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Машина покатилась и врезалась в патрульный автомобиль, который подъехал ко двору.