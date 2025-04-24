В Хабаровске задержали колбасных налётчиков

Двое жителей Хабаровска задержаны полицией по подозрению в серии хищений продуктов из магазинов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась сотрудница торговой сети: на улице Карла Маркса двое неизвестных похитили колбасу на 12 тысяч рублей и, сбежав, распылили перцовый баллончик в лицо грузчику.
Фигуранты — 21-летний ранее судимый и его 19-летний подельник — были задержаны. Как выяснилось, они проживают по соседству в общежитии и официально нигде не работают. Похищенные продукты они продавали на Центральном рынке, выручив в одном из случаев шесть тысяч рублей.
Также выяснилось, что молодые люди причастны к ещё одному хищению: из другого магазина этой же сети они похитили товары на 51 тысячу рублей. В обоих случаях речь идёт о продуктах питания — колбасе, масле и прочем.
Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 УК РФ. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Полиция проверяет их возможную причастность к другим кражам.