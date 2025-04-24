В Хабаровске задержали колбасных налётчиков

Фигуранты — 21-летний ранее судимый и его 19-летний подельник — были задержаны. Как выяснилось, они проживают по соседству в общежитии и официально нигде не работают. Похищенные продукты они продавали на Центральном рынке, выручив в одном из случаев шесть тысяч рублей.