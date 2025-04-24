На трассе под Казанью Ferrari устроил массовое ДТП

Напомним, ранее под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП. Трагедия произошла в Пестречинском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя.