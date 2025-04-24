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На трассе под Казанью Ferrari устроил массовое ДТП

Дорогая иномарка столкнулась с BMW и Renault.

Источник: Комсомольская правда

На трассе под Казанью Ferrari устроил массовое ДТП. Он столкнулся с BMW и Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Авария произошла на дороге Казань-Оренбург. Предварительно, виновником стал водитель люксового авто. В результате ДТП пострадал водитель Renault. Он получил ушиб грудной клетки. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП. Трагедия произошла в Пестречинском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя.