Петербуржец за кражу 140 яиц проведет в колонии почти 8 лет

В суде установлено, что ранее неоднократно судимый 34-летний Руслан Глехштейн в четыре утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, Глехштейн схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1700 рублей.