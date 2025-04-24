63-летняя женщина ушла из дома в Иркутске и пропала без вести

63-летнюю Любовь Малых разыскивают сотрудники полиции в Иркутске. С заявлением о пропаже женщины обратилась ее внучка, которая рассказала, что родственница ушла из дома в Октябрьском округе и не вернулась. Последний раз пропавшую видели 19 апреля в ее квартире, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по имеющейся информации, женщина может быть дезориентирована в пространстве. Приметы пропавшей: рост около 170 см, татуаж бровей, карие глаза, волос нет, носит парик. Особые приметы: на голове платок, с собой черно-бежевый рюкзак.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, просьба обратиться по телефонам: