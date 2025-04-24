63-летняя женщина ушла из дома в Иркутске и пропала без вести

63-летнюю Любовь Малых разыскивают сотрудники полиции в Иркутске. С заявлением о пропаже женщины обратилась ее внучка, которая рассказала, что родственница ушла из дома в Октябрьском округе и не вернулась. Последний раз пропавшую видели 19 апреля в ее квартире, пишет ИА IrkutskMedia.