В Уфе концентрация пыли в воздухе превысила норму почти в два раза

В уфимском воздухе 22 апреля было отмечено существенное превышение допустимых показателей по содержанию пыли, сообщает Башгидрометцентр. Результаты измерений показали, что концентрация взвешенных частиц в атмосфере превысила норму в 1,2−1,8 раза.
Наиболее высокие показатели были зафиксированы в дневное время (13:00) автоматическими станциями мониторинга, расположенными на улицах Мира и Злобина. При этом специалисты отметили, что по другим контролируемым вредным веществам превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.
Метеорологи подчеркнули, что в указанный день уровень атмосферного загрязнения в Уфе оценивался как повышенный. Основной проблемой стала именно запыленность воздуха, тогда как содержание других загрязнителей оставалось в пределах норм.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.