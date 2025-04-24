В Уфе концентрация пыли в воздухе превысила норму почти в два раза

Наиболее высокие показатели были зафиксированы в дневное время (13:00) автоматическими станциями мониторинга, расположенными на улицах Мира и Злобина. При этом специалисты отметили, что по другим контролируемым вредным веществам превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.