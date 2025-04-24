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В Уфе концентрация пыли в воздухе превысила норму почти в два раза

В Уфе зафиксировали высокую концентрацию пыли в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском воздухе 22 апреля было отмечено существенное превышение допустимых показателей по содержанию пыли, сообщает Башгидрометцентр. Результаты измерений показали, что концентрация взвешенных частиц в атмосфере превысила норму в 1,2−1,8 раза.

Наиболее высокие показатели были зафиксированы в дневное время (13:00) автоматическими станциями мониторинга, расположенными на улицах Мира и Злобина. При этом специалисты отметили, что по другим контролируемым вредным веществам превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

Метеорологи подчеркнули, что в указанный день уровень атмосферного загрязнения в Уфе оценивался как повышенный. Основной проблемой стала именно запыленность воздуха, тогда как содержание других загрязнителей оставалось в пределах норм.

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