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Под Уфой задержали шестиклассника на квадроцикле

На Центральной улице деревни Князево экипаж ДПС задержал шестиклассника на квадроцикле. Транспортное средство «Фокс» обладало мощностью 120 кубов, а управлял им школьник 2012 года рождения. Подросток ехал по дороге общего пользования, что запрещено правилами дорожного движения.

Источник: ГАИ Уфы

На место вызвали родителей ребенка, транспорт забрали на специализированную стоянку.

В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.