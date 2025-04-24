Под Уфой задержали шестиклассника на квадроцикле

На Центральной улице деревни Князево экипаж ДПС задержал шестиклассника на квадроцикле. Транспортное средство «Фокс» обладало мощностью 120 кубов, а управлял им школьник 2012 года рождения. Подросток ехал по дороге общего пользования, что запрещено правилами дорожного движения.