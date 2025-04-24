В Анапе испытали новую разработку для очистки морского дна от мазута. Устройство поможет водолазам собирать нефтепродукты при повышении температуры воды.
Устройство состоит из донного купола с большим количеством форсунок. Через них подается водо-воздушная смесь. Мазут, который прилипает к пузырькам воздуха, поднимается эрлифтом в спецприемник.
«Водолазы собирают мазут лопатой, что делать на дне, фактически, в условиях невесомости крайне затруднительно. Установка, которую мы собрали, позволяет упростить и ускорить эту работу», — цитирует инженера кафедры ихтиологии и гидробиологии Биологического института Томского госуниверситета Андрея Трифонова ТАСС.
Разработчики планируют, что новое устройство выйдет на мощность подъема мазута до 1 тонны в час. Отмечается, что при потеплении текучесть мазута растет, поэтому ручная уборка становится трудной и неэффективной. Новая установка же поможет увеличить производительность.