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В Анапе испытали новую разработку для очистки морского дна от мазута

Новая разработка поможет водолазам собирать мазут со дна в Анапе при потеплении моря.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе испытали новую разработку для очистки морского дна от мазута. Устройство поможет водолазам собирать нефтепродукты при повышении температуры воды.

Устройство состоит из донного купола с большим количеством форсунок. Через них подается водо-воздушная смесь. Мазут, который прилипает к пузырькам воздуха, поднимается эрлифтом в спецприемник.

«Водолазы собирают мазут лопатой, что делать на дне, фактически, в условиях невесомости крайне затруднительно. Установка, которую мы собрали, позволяет упростить и ускорить эту работу», — цитирует инженера кафедры ихтиологии и гидробиологии Биологического института Томского госуниверситета Андрея Трифонова ТАСС.

Разработчики планируют, что новое устройство выйдет на мощность подъема мазута до 1 тонны в час. Отмечается, что при потеплении текучесть мазута растет, поэтому ручная уборка становится трудной и неэффективной. Новая установка же поможет увеличить производительность.