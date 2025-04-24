В Анапе испытали новую разработку для очистки морского дна от мазута

Разработчики планируют, что новое устройство выйдет на мощность подъема мазута до 1 тонны в час. Отмечается, что при потеплении текучесть мазута растет, поэтому ручная уборка становится трудной и неэффективной. Новая установка же поможет увеличить производительность.