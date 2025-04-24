Троллейбус въехал в легковушку в Минске

По предварительной информации, сегодня около 8.20 22-летняя водитель троллейбуса, двигаясь по съезду с проспекта Независимости на улицу Руссиянова, при повороте налево в результате несоблюдения бокового интервала столкнулась с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Geely.