Троллейбус въехал в легковушку в Минске

По предварительной информации, сегодня около 8.20 22-летняя водитель троллейбуса, двигаясь по съезду с проспекта Независимости на улицу Руссиянова, при повороте налево в результате несоблюдения бокового интервала столкнулась с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Geely.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами или участниками дорожного движения, стоящими или движущимися по дороге, а также с техническими средствами организации дорожного движения и иными объектами.