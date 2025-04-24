Двое людей пострадали в жёстком ДТП с легковушками на трассе в Прикамье

Два человека пострадали в жёстком ДТП с легковыми автомобилями на трассе в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Кунгур — Филипповка. Около 7:47 часов утра 24 апреля сообщение об аварии поступило на телефон спасателей из ЕДДС Кунгурского округа. Уточнялось, что в ДТП есть пострадавшие.
На место выехали сотрудники группы оперативного реагирования № 6, которые стабилизировали повреждённый транспорт — автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Ленд Крузер». Спасатели также оказали первую помощь пострадавшим людям.
Как выяснилось, во время аварии пострадали два человека. Ими стали мужчина и женщина 1983 года рождения. На фотографиях, которые спасательная служба опубликовала с места происшествия, видно, что внедорожник «Ленд Крузер» оказался сильно разбит после столкновения. На белой «Ладе» также заметны вмятины от удара.