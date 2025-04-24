Двое людей пострадали в жёстком ДТП с легковушками на трассе в Прикамье

Как выяснилось, во время аварии пострадали два человека. Ими стали мужчина и женщина 1983 года рождения. На фотографиях, которые спасательная служба опубликовала с места происшествия, видно, что внедорожник «Ленд Крузер» оказался сильно разбит после столкновения. На белой «Ладе» также заметны вмятины от удара.