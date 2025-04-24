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Еще одна группа хабаровских огнеборцев отправилась в Забайкальский край тушить природные пожары

Глава МЧС России Александр Куренков принял решение об усилении группировки для борьбы с ландшафтными пожарами в Забайкальском крае.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В связи со сложной пожароопасной обстановкой Хабаровский пожарно-спасательный гарнизон направил дополнительную аэромобильную группу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Из Хабаровска 24 апреля вылетела группа в составе 50 человек личного состава и 13 единиц техники, включая 2 квадроцикла. Пожарные оснащены всем необходимым оборудованием для тушения и мониторинга. После прибытия они будут направлены в наиболее опасные районы.

Ранее в Забайкальский край уже были направлены 100 человек от поисково-спасательного отряда из Хабаровского края и Амурского спасательного центра МЧС России.