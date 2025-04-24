Еще одна группа хабаровских огнеборцев отправилась в Забайкальский край тушить природные пожары

Из Хабаровска 24 апреля вылетела группа в составе 50 человек личного состава и 13 единиц техники, включая 2 квадроцикла. Пожарные оснащены всем необходимым оборудованием для тушения и мониторинга. После прибытия они будут направлены в наиболее опасные районы.